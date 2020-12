Conflit foncier : ACMN solidaire aux paysans de Lexeiba 2

ALAKHBAR (Nouakchott) - Dans un communiqué parvenu à Alakhbar, l’Alliance Citoyenne pour une Mauritanie Nouvelle (ACMN) exprime sa solidarité inconditionnelle avec les paysans de Lexeiba 2 dans leur lutte pour défendre les terres qu'ils ont héritées de leurs ancêtres.

L'ACMN « interpelle les autorités afin de prendre en charge cet épineux dossier et rendre justice aux victimes » et indique que « les conflits liés à la propriété des terres constituent aujourd'hui les plus grands foyers de tension et constituent une menace réelle à la cohésion sociale ».

« Il convient de souligner que ce problème d'expropriation des autochtones en tranchant toujours en faveur du plus fort où en fermant les yeux en cas de litige, n'est pas une solution et crée plus de tension », alerte l’Alliance Citoyenne pour une Mauritanie Nouvelle