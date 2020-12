La Mauritanie coordonne la lutte anti-migration irrégulière avec ses voisins

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de l’Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, a présidé, le jeudi 24 décembre à Nouakchott, une visioconférence visant à coordonner les efforts de lutte contre la migration clandestine via la route ouest- africaine –Atlantique.

L’idée pour les quatre pays participant (la Gambie, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal) est de coordonner les actions en matière de lutte contre la migration irrégulière et les réseaux de trafiquants de migrants et d’êtres humains.





« La route ouest- africaine –Atlantique est particulièrement dangereuse, à cause de la longueur des distances à parcourir, des conditions météo, de la nature des embarcations et des conditions de voyage », a alerté Mohamed Salem Ould Merzoug, qui a rappelé que l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) « a enregistré depuis le début de l’année 2020, la mort ou la disparition d’au moins 510 personnes sur la route des Iles Canaries » via l’Atlantique.

Mohamed Salem Ould Merzoug a souligné par ailleurs que « les migrations, phénomène consubstantiel, de l’odyssée humaine, constituent, aujourd’hui, un défi majeur, principalement dans notre région ouest- africaine où le mode de vie est fondé sur la mobilité depuis la nuit des temps ».



Le ministre mauritanien de l’Intérieur a ajouté qu’ « au plan international, les mouvements migratoires font l’objet de toutes les attentions, notamment en Europe où ils bouleversent les équilibres des pays ».