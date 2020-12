Guidimakha : Campagne de sensibilisation contre le Coronavirus

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Région du Guidimakha (Sud) a lancé, le jeudi 24 décembre, une campagne de sensibilisation contre la Covid-19 sous la supervision du président, Issa Wempou Coulibaly, et le wali de la Région, Teyib Ould Mohamed Mahmoud.

La campagne consiste à distribuer de matériels de nettoyage, de stérilisation et de masques dans les 18 communes de la Wilaya, en coopération avec des volontaires du Croissant Rouge Mauritanien.

La campagne comprend aussi l'organisation de séances de sensibilisation au profit des élus et des notables dans les zones visitées pour mobiliser sur la gravité de la propagation de cette pandémie et la clarification des moyens de la prévenir, et ce dans toutes les langues nationales.

« Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la deuxième vague du Covid 19, ce requiert de se tenir aux côtés des citoyens dans cette situation délicate que traverse notre pays à l'instar de la communauté internationale », a indiqué le président de la Région.

Issa Wempou Coulibaly a en même temps rendu hommage au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) et à certaines organisations non gouvernementales opérant dans la Wilaya pour leurs efforts visant à faire de la campagne un succès en fournissant le matériel et le soutien logistique nécessaires.

De son côté, le Wali Teyib Ould Mohamed Mahmoud a remercié le Conseil de la Région pour ses efforts continus pour soutenir la population et se tenir à leur côté face aux répercussions de la pandémie, à travers cette campagne globale de sensibilisation.