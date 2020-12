Nouakchott : Saisie de 4 tonnes de produits avariés

ALAKHBAR (Nouakchott) - La direction de la Protection du consommateur au Ministère du Commerce et du Tourisme a saisi, le vendredi 25 décembre, 4 tonnes de produits avariés au marché Chari Erizgh, dans la capitale, Nouakchott.

Le Ministère a récemment fermé 11 lieux de commerce aux quartiers Cité-Plage et Tevrag Zeïna, toujours dans la capitale, pour vente de produits avariés, spéculation illicite et non affichage des prix.