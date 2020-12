Port de Nouakchott : La Fédération des Transports dénonce un délai d’évacuation "impossible" du Terminal Containeurs

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Fédération Nationale des Transports de Mauritanie se plaint de la décision de la Direction générale du Port Autonome de Nouakchott, dit le Port de l’Amitié, d’évacuer l’emprise du Terminal Conteneurs, au plus tard le 31 décembre 2020.

La décision d’évacuation « fait suite à la nouvelle convention conclue par le Port de Nouakchott avec la société ARISE Mauritania », selon des documents, obtenus par Alakhbar.

Dans 3 correspondances adressées, en date du 17 décembre, au premier ministre, au ministre de l’Equipement et des Transports et au président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, la Fédération estime qu’il est impossible de respecter le délai du 31 décembre.

« L’importance du nombre des containeurs, des stocks et des équipements lourds, mais aussi la non mise à disposition des lieux pour y déménager, ne permettent donc certainement pas de procéder à l’évacuation demandée au 31/12/2020 », a écrit le président de la Fédération Nationale des Transports, Mohamedou Ould Sidi.

Ould Sidi indique aussi que la circulaire N°11/2020 du Port de Nouakchott ordonnant l’évacuation de l’emprise du Terminal Conteneurs « ne fait état d’aucune mesure d’accompagnement pour les multiples opérateurs concernés (consignation, transitaires et autres affilés et dépendants) »

« La circulaire ne désigne pas non plus et ne propose pas de lieux pour l’installation de ces nombreuses entreprises nationales (bureaux, hangars et autres infrastructures) dont certaines opèrent depuis plus de trente ans », ajoute le président de la Fédération Nationale des Transports.