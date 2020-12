Mauritanie  : Autorisation de pêche provisoire aux navires battant pavillon national

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère mauritanien des Pêches et de l'Économie maritime a accordé une autorisation de pêche provisoire aux embarcations et navires battant pavillon national et exerçant dans les eaux sous juridiction mauritanienne.

La période de validité de l’autorisation provisoire, dont Alakhbar a obtenu une copie, est fixée du 1 au 31 janvier 2021, soit une durée de 31 jours.

Le Ministère précise toutefois que cette autorisation ne concerne pas les navires affrétés coque nue.