Reconnaissance officielle du Syndicat National des Enseignants du Privé

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Syndicat National des Enseignants du privé (SY.N.E. P) est désormais reconnu officiellement sous le récépissé numéro 04/2020 en date du 24 décembre 2020, selon un communiqué parvenu à Alakhbar.

« De l’amicale, nous sommes désormais le Syndicat National des Enseignants du privé» indique le SY.N.E.P qui lance « un appel solennel à tous les enseignants du privé, à travers tout le pays, de rejoindre massivement le syndicat National des enseignants du privé »

Le SY.N.E.P profite également de l'occasion pour rappeler ses objectifs qui sont entre autres de veiller sur les intérêts professionnels, socio-économiques, intellectuels, moraux et culturels du personnel de l'enseignement du privé; de Contribuer à la lutte contre l'exploitation et toute sorte d'oppression des travailleurs du secteur privé; d’Œuvrer pour une prise de conscience du personnel de l'enseignement face aux problèmes de formation et de l'éducation de la jeunesse mauritanienne; et de Développer un partenariat efficace en vue d’améliorer le système éducatif de notre pays.