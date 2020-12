Mauritanie : L’opposition, contre l’évacuation des entreprises nationales du Terminal Conteneurs

ALAKHBAR (Nouakchott) - Les Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique (Opposition) dénoncent la lettre de la Direction générale du Port de Nouakchott demandant aux entreprises nationales la cessation, au 31 décembre 2020, de la location des espaces sur la zone du futur terminal à conteneurs.

La Fédération Nationale des Transports de Mauritanie avait tiré la sonnette d’alarme, estimant qu’il est impossible pour les entreprises nationales de respecter le délai du 31 décembre.

La Fédération d’ajouter que l’évacuation a été décidée suite à l’accord (révisé) entre la Direction du Port et la société Arise Mauritania.

Dans un communiqué parvenu mercredi à Alakhbar, la coalition de l’opposition dit que « les entreprises nationales opérant au port sont considérées comme les plus touchées par les conséquences de cet accord, alors même qu’elles n'ont été associées ni à la négociation de la convention initiale, ni à celle de sa révision, conclue récemment ».

La coalition appelle alors les pouvoirs publics « à surseoir à leur décision » et « exhorte le Gouvernement à entamer des consultations avec les entreprises et syndicats concernés, en vue de parvenir à une solution qui garantisse les intérêts de toutes les parties ».

Les Partis de la Coalition des Forces du Changement Démocratique rappellent par la même l’occasion que la commission d'enquête parlementaire a indiqué, dans son rapport, que l'accord sur le terminal à conteneurs conclu en 2018 avec Arise enfreignait toutes les dispositions légales et réglementaires national et international en vigueur à l’instar de tous les accords conclus par le régime de Mohamed Ould Abdel Aziz, qui s’est caractérisé par la mauvaise gouvernance politique et économique du pays.