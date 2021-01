Lettre ouverte au Président de la République

OBJET : DOLEANCE DES RETRAITES SNIM ZOUERATE

Monsieur le Président

Les retraites s.n.i.m vivent dans la précarité et mendicité total ces braves hommes ayant fourni toutes leur énergies en bâtissant cette entreprise national avant la nationalisation a ce jours de père en fils et de fils en fils .

- Ces braves hommes demandent justice pour leur droit de départ en retraites brader par la s.n.i.m suivant l article 31 de convention collective du travail en Mauritanie.

a) Demandons que la justice tranche notre problème rapidement car depuis 2010 que plusieurs dossiers y réside comme lettre morte sans réponse du tribunal du travail.

b) Augmentation des pensions et payement par mensualité a tous suivant le respect de votre discours du 28/11/20 au retraites S.N.I.M et prive DE L AUGMENTATION GENERAL DES PENSION A 100 %

c) Le remboursement du reliquat du droit des retraites s.n.i.m tojours en suspend devant les tribunaux sans résultats .

d) La remise a jour du droit de la caisse complémentaire a tous car elle fut taille au profit de certains seulement a partir de 2010

e) Prise en charge par la fondation des veuves et leur enfants pour soins car apres le dece de l agent le c.n.a.m. les supprimes.

f) SOULIGNANT AUCUNE AIDE DURANT LE COVIDE – 19 POUR CES RETRAITES QUI EN ONT FORT BESOINS.

g) Emplois pour enfants retraites s.n.i.m en priorite ou trouver un pourcentage de 25% des embauches et formation.

h) Prisent en charge des aide aux retraite par la fondation car a ce jour pas de valeur ajoute a ces braves hommes de la par de la fondation .

i) UN GRAND NOMBRE DES CES BRAVES HOMMES EST HANDICAPE OU MALADE SANS SOUTIENS AVEC DES PENSIONS DE 12000 UM PAR TRIMESTRES.

j) UN NOMBRE DE CES BRAVES HOMMES RETRAITES S.N.I.M S’ORGANISE POUR CULTIVER DANS PLACES QUI ETAIT AUTORISE PAR LA S.N.I.M AVEC ACCORD DES MINISTERS DE L AGRICULTURE des anciens directeurs s.n.i.m





k) ET EN DERNIER MOMENT LA DIRECTION S.N.I.M a couper la conduite d’ eau au profit dses orpailleurs venu de tout les coins du pays sous prétexte que l’ eau est rare le nbre de famille qui y vive de cette source de culture de palmier ou légume





l) ATTIRONS VOTRE ATTENTION QUE CHAQUE ANNEE PLUS DE 150 AGENT PERTENT EN RETRATE ET SOUVENT LA VIE MOYENNE APRES LA RETRAITE ET DE 6 ANNEE OU MOINS DOMMAGE POUR CEUX QUI ONT CONSTRUIT CETTE NATION AVEC LEURS SANGS ET ENERGIE SANS ETRE RECOMPENSE OU VALORISE SUITE A DES ADMINISTRATEURS ASOIFE DE NATURE PAR L’ORGEUEILLE.





MONSIEUR LE PRESIDENT





ESPERANT A VOTRE PATRIOTISME ET NATIONALISME VOTRE SAGESSE VOTRE POSTURE SOCIALE ET VOTRE DEGRE DE RELIGIONS MUSULMANE BIEN ACQUIT DE VOS ORIGINES .

NOUS RETRAITES S.N.I.M VOUS SOUTENONS POUR CETTE MISSION NOBLE ET DIFFICILE ET AUSSI COMPLEXE EN TERME DE GESTIONMORALE QUE PHYSIQUE.

EN DEMANDANT A ALLAH QUIL VOUS DONNE REUSSITE ET HISTORIQUE DE PROTECTION DES PLUS DEMUNI QUI NON PAS DE DEFENCE SAUF VOTRE PERSONNE DE HAUTE JUSTICE DANS CETTE NATION QUI EST LA MAURITANIE

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SECTION UTM DES RETRAITES SNIM ZRTE

BRAHIM WEISSATT