Niger : Le bilan des attaques de Tillabéri s'alourdit à 100 morts

ALAKHBAR (Niamey) - Le bilan des deux attaques contre les villages de Tchoma Bangou et de Zaroumadareye dans l’Ouest du Niger près de la frontière avec le Mali s’est alourdi à 100 morts et à plus de 25 blessés, selon un responsable local, cité par AFP.

"Le bilan des victimes à Tchoma Bangou s'est alourdi à 70 morts et à 30 morts à Zaroumadareye", selon le responsable local, Almou Hassane, qui est le maire de Tondikiwindi, commune administrant les deux villages.

Les villages de Tchoma Bangou et de Zaroumadareye sont situés à environ 120 kilomètres au nord de la capitale Niamey, dans la région Tillabéri, à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso.