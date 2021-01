Mauritanie : Le Hamas salut l’initiative visant à criminaliser la normalisation avec Israël

ALAKHBAR (Nouakchott) Le Mouvement palestinien de la résistance islamique (Hamas) a salué, ce mercredi 4 janvier, l'initiative de parlementaires mauritaniens qui veulent promulguer une loi criminalisant la normalisation avec Israël.

Le porte-parole du Hamas Abdelatiq Qanou se dit, dans un tweet, être « fier de cette position libre et noble qui exprime le soutien historique du peuple frère de Mauritanie à notre peuple palestinien et à sa cause juste ".

Les députés mauritaniens du groupe parlementaire de la coalition de trois partis d'opposition (Sawab, AFP et AJD/MR) ont annoncé, le lundi 4 décembre, une proposition de loi criminalisant le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël.