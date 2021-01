Alger veut renforcer la coopération militaire avec Nouakchott

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'Algérie veut renforcer la coopération militaire avec la Mauritanie pour enrayer la menace sécuritaire au Maghreb et dans la région du Sahel, a indiqué, le mercredi 6 janvier le général major Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne.

Alger et Nouakchott pensent dans ce contexte, à réactiver certains mécanismes de coopération sécuritaire existant, notamment le CEMOC, Comité d’état-major opérationnel conjoint, créé en 2010 sous l’égide de l’Algérie et qui regroupe aussi la Mauritanie, le Mali et le Niger, avec comme base à Tamanrasset, dans le sud algérien.

L’Algérie et la Mauritanie veulent également reprendre les actions coordonnées sur le long de la frontalière commune et le partage de renseignements, a ajouté le chef de l'armée algérienne, qui recevait son homologue mauritanien, le Général de division Mohamed Ould Bamba Ould Meguett.

Le Général Mohamed Ould Bamba Ould Meguett effectue, depuis le mardi 5 janvier, une visite de travail de trois jours en Algérie où il s’est rendu à l’usine d’automobile militaire dans la ville de Tiaret située dans le sud-ouest de la capitale Alger.