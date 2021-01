Mauritanie : Le défenseur des DH, Biram, s’oppose à la normalisation avec Israël

ALAKHBAR (Nouakchott) – Biram Dah Abeid, le député mauritanien défenseur des droits de l’homme, a exprimé son opposition à la normalisation des relations avec Israël.

Il recevait le jeudi 7 janvier le directeur du Centre Cultrel Palestien à Nouakchott, Mohamed Saghr.

« Je réitère mon engagement en faveur du peuple palestinien et, particulièrement, au peuple de Gaza, a indiqué Biram. Je réitère également mon opposition à la normalisation des relations de tous les pays du monde avec Israël sur fond de décapitation de la Palestine et de la résistance palestinienne. C’est injuste »

Le candidat, arrivé en deuxième position lors de la dernière élection présidentielle de Juin 2019, a ajouté que « tous les hommes, épris de justice doivent, à la lumière de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, soutenir la Palestine pour que ce peuple puisse bénéficier de tous les droits, inscrits dans la Charte universelle des Droits de l’Homme que l’ONU à adoptée depuis 1948 ».

Pour le député, le quotidien de Gaza est « scandaleux » et « douloureux du point de vue humanitaire. C’est une cité de plus de 2 millions de personnes, vivant sur 63 km2, qui font face à un blocus maritime et terrestre israéliens et au blocus par l’Egypte du passage de Rafah, la sortie qui représente leur seul moyen de respiration.

Biram Dah Abeid a indiqué, en même temps, que seul 6 Cent personnes des 2 Millions de Gazaouis sont permis de sortir avec des conditions draconiennes, difficiles à remplir dont des montants exorbitants à payer aux gardes-frontières égyptiens. Les autres sont obligés de rester sur place malgré les maladies, le chômage et le manque de ressources. »