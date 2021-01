Mauritanie : L’opposant Biram appelle à un dialogue " moins politique"

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le député opposant mauritanien Biram Dah Abeid partage la vision du président Mohamed Ould Ghazouani quant au « dialogue moins politique et plus citoyen », a-t-il indiqué en conférence de presse, tenue ce mardi 19 janvier à Nouakchott.

« Je suis d’accord avec le chef de l’Etat : le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani quand il dit qu’il veut un dialogue moins politique et plus citoyen, un dialogue accès sur des thèmes intéressant le Mauritanien de base, comme l’extrême pauvreté, le partage des richesses et la distribution, l’aménagement et l’exploitation des terres cultivables », a expliqué Biram.

Un dialogue politique et citoyen va permettre d'établir « une nouvelle convention collective qui va permettre aux syndicats de rééxister et de jouer le rôle de contre pouvoir face à l’omnipotence des employeurs », a ajouté Biram qui indique que la convention collective actuelle entre travailleurs et employeurs « est tombée en désuétude ».

« Il est urgeant », a poursuivi le député, d’entamer ce genre de dialogue auquel « le Président de la République a pointé du doigt » et il doit être suivi de discussions « sur les questions de l’arbitrage de la démocratie. Il faut une CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) digne de ce nom. Il faut que tous les Mauritaniens, en âge de voter, qu’ils soient à l’étranger ou à l’intérieur, puissent s’inscrire sur la liste électorale et voter». Sur ce volet, Biram Dah Abeid a demandé «un redécoupage électoral équitable parce que le découpage actuel n’est ni équitable ni innocent».