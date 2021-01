Mauritanie : Trump voulait une normalisation avec Israël

ALAKHBAR (Nouakchott) - Selon le journal The Times of Israel, la République Islamique de Mauritanie faisait partie des pays arabes ou islamiques, ciblés par l’administration de l’ex-président américain Donald Trump pour une normalisation des relations diplomatiques avec Israël.

Lire: Mauritanie : Le défenseur des DH, Biram, s’oppose à la normalisation avec Israël

Jared Kushner, haut conseiller et gendre de Trump menait ces efforts visant à inscrire Nouakchott sur la liste de ces pays arabes ou islamiques qui ont normalisé les relations avec l'Etat hébreux et qui sont l'Égypte, la Jordanie et, récemment, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc.

Le 4 janvier courant, des parlementaires de l’opposition pro nationaliste arabe ont exprimé l’intention de soumettre une proposition de loi interdisant le rétablissement des relations avec Israël, rompues depuis 2009.