Mauritanie - Droits de l’homme : Le Gouvernement a fait des progrès (PM)

ALAKHAR (Nouakchott) - Le Gouvernement mauritanien a fait des progrès en matière de respect des Droits de l’homme en adoptant une approche d’ouverture et de dialogue constructif avec la communauté internationale et la société civile nationale, selon le premier ministre Mohamed Ould Bilal qui présentait sa politique générale, ce mercredi 27 janvier, devant l’Assemblée nationale.



"C’est dans ce cadre qu’intervient l’élaboration d’un cahier de charges pour l’exercice de la mission d’assistance et de protection des victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes, où l’Etat peut se constituer partie civile ", a-t-il indiqué.

"La loi relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes a été adoptée, et un Plan d’Actions National dédié et précis pour la période 2020-2022 a été élaboré", pour "renforcer l’arsenal juridique en matière de protection des droits de l’homme", a ajouté Ould Bilal rappelant qu’une "loi pour organiser, encadrer et améliorer l’action des associations et des organisations de la société civile a été adoptée par votre auguste Assemblée."

Pour l’année 2021, le premier ministre a promis que son gouvernement va continuer à "renforcer notre politique de défense des droits et le suivi de nos engagements internationaux en matière de lutte contre la Traites des Personnes. Nous travaillerons par ailleurs pour plus de présence de nos experts nationaux dans les instances mondiales en charge des Droits de l’Homme."