Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 27 Janvier 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :



-Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°2017-025 du 06 mars 2017 portant modification de certaines dispositions du décret n°2013-019 du 18/02/2013 portant attributions, organisation et modalités de fonctionnement de l’Autorité de la zone Franche de Nouadhibou.



Le présent projet de décret intervient pour corriger la composition du comité d'administration de l’Autorité de la zone Franche de Nouadhibou; et ce en rajoutant des représentants pour le Conseil Régional de la Wilaya de Dakhlett Nouadhibou, la Caisse de dépôt et de développement, la Commune de Nouadhibou et l'Union Nationale du Patronat Mauritanien.



-Projet de décret portant création et transformation de certains établissements d’enseignement secondaire.



Le présent projet de décret vise à créer des collèges locaux et à transformer d’autres collèges en lycées dans les zones rurales et urbaines, afin de rapprocher les services éducatifs des citoyens et de permettre aux enfants des zones défavorisées, en particulier les filles, de poursuivre leurs études de second cycle.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation par intérim a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement et le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ont présenté une communication conjointe relative au renforcement de la communication publique, à travers la création de certaines structures et la réactivation d’autres.



Cette communication propose un train de mesures tendant à renforcer l’organisation globale de la presse publique et l’amélioration de ses prestations d'information de l’opinion publique, en adoptant des approches professionnelles efficientes, basées sur la proximité, l’agilité, la transparence et la sincérité.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes:



Ministère de la Défense Nationale



Secrétaire Général: Général de Brigade Cheikh Diallo.



Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Technique et de la Réforme



Cabinet du Ministre



Chargés de Missions:



-Mohamed Mahmoud Siyadi, Inspecteur de l’Enseignement Secondaire précédemment Inspecteur Général.



-Sidi Mohamed Ould Sidi Habib, Inspecteur de l’Enseignement Secondaire, confirmé.



-Ba Dadié, Professeur, précédemment DRH.



-Zeinebou Mint Abderrahmane, Professeur, confirmée.



-Mariem Mint Sidina, Professeur, confirmée.



-Hamadi Lehbouss Samba, Instituteur, précédemment Attaché à l’IPN.



-Fatimetou Mint Samba, Professeur, confirmée.



Conseillers



Conseiller Juridique : Mohamed Ould Mahame Yaye, Juriste, confirmé.



Conseiller chargé du suivi de la réforme : Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, Professeur, précédemment chef de division à la Direction des Examens.



Conseiller chargé de l’action pédagogique au niveau de l’Enseignement Fondamental : El Kahla Mint Sidi Ould Agjeyl, Institutrice, précédemment chargée de mission.



Conseiller chargé de l’action pédagogique au niveau de l’Enseignement Secondaire : M’Hamed Ould Mohamed Louleid, professeur, précédemment chargé de mission.



Conseiller chargé de l’Enseignement Technique :Mahfoudh Abderrahmane, Dr. Ingénieur précédemment professeur à l’ESP.



Conseiller chargé de la Formation Professionnelle : Isselmou Rabah, Ingénieur, confirmé.



Conseiller chargé de l’Orientation : Soumaré Oumar Seigua, professeur, précédemment Conseiller Chargé de l’Enseignement Technique.



Conseiller chargé de la Formation Pédagogique : Mohamed Ould Mohamed Abderrahmane Denebja, Inspecteur de l’Enseignement Secondaire, précédemment Inspecteur chargé de l’Enseignement Secondaire.



Conseiller chargé de la Communication : El Kory Ould Brahim Ould Sneiba, Inspecteur de l’Enseignement Fondamental, précédemment cadre à l’Inspection du Fondamental.



Conseiller chargé du suivi du Patrimoine et des Infrastructures Scolaires : Mohamed Ould cheikhna Ould Khatry, Instituteur, précédemment Conseiller chargé de l’action pédagogique au niveau de l’Enseignement fondamental.



Conseiller chargé de la Santé Scolaire : Idoumou Ould Ahmed Mezid, professeur, confirmé.



Conseiller chargé des Relations avec les Syndicats et les Associations des Parents : Mohamed Sidi Merzoug, Professeur, précédemment professeur au lycée.



Conseiller chargé de la Coopération : Ahmed Abderrahmane Ba, professeur, confirmé.



Conseiller chargé de l’Animation Socio-éducative : Cheikh Ahmed Ould El Bane, professeur, confirmé.



Inspection Générale de l’Education Nationale, de la formation Technique et de la Réforme



Inspecteur Général : Naji Said, Inspecteur de l’Enseignement Secondaire, précédemment Coordinateur du Pôle Centre d’Inspection.



Inspecteur chargé de l’enseignement fondamental : Mohamed Menni Ghoulam, confirmé.



Inspecteur chargé de l’enseignement secondaire : Moustapha Ould Sidaty, Inspecteur de l’enseignement secondaire, précédemment inspecteur au Pôle Sud de l’Inspection.



Inspecteur chargé de l’enseignement technique et de la formation professionnelle : Mohamed Ould Mohamed Yahya, inspecteur d’Enseignement technique, précédemment inspecteur à l’IGEN.



Administration Centrale



Direction Générale de l’Enseignement



Directrice Générale de l’Enseignement : Hawa Yero Dia, professeur, précédemment Directrice Adjointe de la Nutrition.



Directeur Général Adjoint de l’Enseignement : Elemine Ould Khattry, inspecteur d’Enseignement secondaire, précédemment Conseiller chargé de la formation pédagogique.



Directrice de l’enseignement fondamental : Saviya Mint Bomba, inspectrice de l’enseignement fondamental, précédemment directrice de la personnalisation des parcours scolaires.



Directeur de l’enseignement secondaire : Mohamed Ould Abderrahmane, professeur, précédemment chef de département à l’IPN.



Directeur de la promotion de l’enseignement des sciences : Cheikh Sidi Mohamed Ould El Yass, professeur, précédemment directeur du lycée d’excellence.



Directeur de la coordination des directions régionales : Issa Beibatt professeur, précédemment directeur de l’enseignement secondaire.



Direction Générale de la Formation Technique et Professionnelle



Directeur Général: Sid’Ahmed Iyoh , Professeur d’enseignement supérieur, précédemment directeur de la Formation Technique et Professionnelle.



Direction Générale des Ressources



Directeur Général: Salek Ould Jiddou inspecteur de l’enseignement fondamental, précédemment inspecteur chargé du secteur agricole.



Directeur Général Adjoint: El Hassen NGaidé, instituteur, précédemment conseiller chargé des relations avec les syndicats et les associations des parents d’élèves.



Directeur des Ressources Humaines : Mohamed Ould Ahmed Ould Ragel administrateur (RH), précédemment directeur adjoint de la formation technique et professionnelle.



Directeur du patrimoine et de la maintenance : Vali Nagem, professeur confirmé.



Direction Générale de la Réforme et de la Prospective



Directrice Générale: Oum Selemeta Mint Cheikh, professeur, précédemment directrice des stratégies de la planification et de la coopération.



Directeur Général Adjoint: Mohameden El Ghadi El Adel professeur, précédemment conseiller chargé de l’action pédagogique au niveau de l’enseignement secondaire.



Directeur de la Réforme : Cheikh Sidi Mohamed Ould Cheikh Sid’Ahmed professeur, précédemment conseiller du directeur de l’IPN.



Directeur Adjoint de la Réforme : Traoré Mody Samba formateur des ENIs, précédemment formateur à l’ENI d’Aoun.



Etablissements Publics



Directeur de l’ENI de Nouakchott : Mohamed Lemine Ould Mohamed Abdallahi Ould El Bane, formateur des ENI, précédemment chargé de mission.



Directeur de l’ENI d’Aoun : Mohamed Ould Boubacar Ould Khattari, inspecteur de l’enseignement secondaire, précédemment directeur de l’ENI de Nouakchott.



Directeur Adjoint de l’ENI d’Aoun : Mohamed Lemine El Wely, inspecteur de l’enseignement fondamental, précédemment DREN du Gorgol.



Directeur de l’ENI de Kaédi : Brahim Oudeika, inspecteur de l’enseignement fondamental, précédemment directeur adjoint de l’enseignement fondamental.



Directeur de l’ENI d’Akjoujt : Cheikh El Mehdi Ould Sidina, professeur, précédemment directeur adjoint de l’ENI d’Aoun.



Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime



Garde Côtes Mauritanienne



Commandant Adjoint : Capitaine de Vaisseau Cheikh Hanefy Lehmoud



Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille



Direction de l'Informatique



Directeur: Moulay Ahmed Ould Mohamed Ahmed, titulaire d'un troisième cycle en informatique.