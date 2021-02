Nouadhibou : Déguerpissement de l’Espace public avant la CAN-U20

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’autorité de la Zone Franche de Nouadhibou (ZFN) a lancé ce jeudi une opération d'expulsion des occupants illégaux de l’Espace public de la capitale économique du pays.

L’opération a commencé par le nettoyage des rues de la ville, l’enlèvement des carcasses de véhicules et par la réorganisation des garages mécaniques et des ateliers de tôlerie et de peinture, a indiqué la ZFN.

La ville de Nouadhibou se prépare pour la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans que la Mauritanie organise pour la première fois.