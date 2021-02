Mauritanie : Le policier accusé d’espionnage pour Aziz, convoqué au Conseil de discipline

ALAKHBAR (Nouakchott) - Sept policiers mauritaniens, dont un sergent, accusé d’espionnage pour le compte de l’ex-président Mohamed Ould Abdel, ont été convoqués au Conseil de discipline pour le 08 février.

Le directeur général de la Sûreté Nationale le général de division Misgharou Ould Sidi a adressé la convocation aux concernés à travers la Direction des ressources humaines, le mercredi 3 février.

La Direction de la Sûreté Nationale avait limogé récemment un agent de la police et arrêté un sergent sur fond d'accusation de lien douteux avec l’ex-chef de l’Etat Mohamed Ould Abdel lequel est soupçonné d’attribution irrégulière de marchés publics (Port, Energie solaire) et de malversations dans les secteurs du pétrole et du foncier pendant qu’il était au pouvoir de 2008 à 2019.

Mohamed Ould Abdel ainsi que des membres de sa famille et certains de ses anciens collaborateurs ont été entendus par une commission d’enquête parlementaire et/ou par la Police des crimes économiques.

De son côté, l’ex-président a dénoncé une "tentative de l’empêcher de faire de la politique" et ses avocats ont évoqué une "violation" de son immunité présidentielle.