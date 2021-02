La Mauritanie salue l’accord inter-libyens

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à l’Extérieur a salué l’accord historique entre les frères libyens, dans un communiqué rendu publique ce samedi.

Le Ministère s’est aussi félicité du rôle joué par les Nations Unies dans le parrainage de l’accord.

Nouakchott a affirmé son soutien à ce processus et à tout ce qui permettra de réaliser les aspirations du peuple libyen frère à la sécurité, à la stabilité, et d’assurer à l’unité de son territoire et de sa souveraineté.

Le récent forum de cinq jours à Genève sur la Libye a abouti à un accord de mise en place d’une autorité de transition d’ici la fin de l’année 2021.

La prochaine autorité de transition aura pour mission de résoudre les conflits armés et les divisions internes à travers l’organisation d’élections présidentielle et législative transparentes et crédibles.