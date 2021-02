Mauritanie : Inauguration d’un nouveau stade à une semaine de la CAN U20

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie a inauguré un nouveau stade à Nouadhibou (Sud-ouest) répondant aux normes de la Fédération Internationale de Football (FIFA) à une semaine de la Coupe d'Afrique des Nations U-20 Total de football (CAN U20) prévue du 14 février au 4 mars 2021.

La cérémonie d’inauguration a été présidée le dimanche 7 février par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Khadijetou Cheikh Bouka, et par son homologue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid'Ahmed.

La nouvelle structure qui porte le nom de "Stade de Nouadhibou " est bâtie à la place du Stade municipal de Nouadhibou et s’étend sur une superficie de 14.000 m2 avec une capacité d'accueil de 10.000 places.

Le stade a été réalisé par le Génie Militaire sur un financement propre de l’État à hauteur de 1.5 milliard d’Ouguiyas MRO.

La Mauritanie a ainsi augmenté à trois le nombre de stades qui accueillent la CAN U-20 organisée pour la première fois sur son sol avec la participation de 12 équipes :

Groupe A :

- Mauritanie

- Cameroun

- Ouganda

- Mozambique.

Groupe B

- Burkina Faso

- Tunisie

- Namibie

- République Centrafricaine.

Groupe C

- Ghana

- Tanzanie

- Gambie

- Maroc.