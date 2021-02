Mauritanie : Mainlevée de la saisie de 5 navires de pêche étrangers

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Douane mauritanienne a procédé à la mainlevée de la saisie conservatoire de cinq navires de pêche de la société hollandaise Ocean Fresh Food As depuis août denier pour des infractions douanières, commises entre 2012 et 2020.

« La Direction générale des Douanes a clôturé son dossier de réclamation et d’action contre les bateaux », a déclaré l’avocat de la Douane Me Yézi Ould Yézid (Droit), au cours d’une conférence de presse tenue ce lundi à Nouakchott conjointement avec l’avocat de Ocean Fresh Food As, Me Brahim Ould Ebéti (Gauche), également bâtonner de l’Ordre National des Avocats Mauritaniens.

Me Ebéti a confirmé de son côté que Ocean Fresh Food As a versé au Trésor public à travers la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) un montant de 2.6 Millions d’euros représentant l’ensemble des droits de douane, les pénalités et les amandes liées aux infractions.

Le Tribunal de la Wilaya de Nouadhibou (Nord-ouest) avait ordonné la saisie conservatoire des navires en question suite à une enquête de la Douane en mai-juin 2020 révélant que la société Ocean Fresh Food As faisait de « fausses » d’déclarations fiscales.

« Ocean Fresh Food As faisait délibérément de fausses déclarations douanière sous le régime de la licence libre qui ne paie pas de droits de douane. Cela a entrainé un manque à gagner pour le Trésor public d’un montant total de 73.130.618 Ouguiyas MRU », a expliqua Me Yézi Ould Yézid.