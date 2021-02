Mauritanie : 9 millions d’euros d’appui français à la sécurité alimentaire

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie et l’Agence Française de Développement ont signé ce mardi 9 février deux conventions de financement d’un montant de 9 millions d’euros améliorer la sécurité alimentaire et à valoriser le rôle des femmes dans l’agriculture dans les régions du Gorgol et du Guidimakha dans le sud mauritanien, selon un communiqué parvenu à Alakhbar.

Quelque 2500 agriculteurs répartis dans les 6 communes de Gouraye, Ghabou, Nere Walo, Djowel, Tokomadi, et Tifounde Cive devront bénéficier de ce financement qui constitue la seconde phase d’un projet agricole ASARIGG initié en 2018.

Le financement devra permettre l’aménagement et équipement de 11 périmètres irrigués villageois pour la production rizicole et 10 périmètres maraichers gérés par des femmes pour améliorer leur production agricole.

En plus de ces appuis, il est prévu de mettre en place un volet d’action rapide pour restaurer 350 ha de terres dégradées et promouvoir des pratiques agroécologiques dans six territoires au profit des 25000 habitants de la zone.

La signature des conventions s’est déroulée en présence du Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, Ousmane Mamoudou Kane, du Ministre du Développement Rural, Dy Ould Zein, du Directeur Général de la SONADER, de l’Ambassadeur de France, Robert Moulié, et de la Directrice de l’AFD, Bénédicte Brusset.