Mauritanie: Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi17 Février2021 sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale de Distribution du Poisson (SNDP).



-Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret N°2017-093 en date du 10 juillet 2017 portant création de l’Autorité Mauritanienne d’Assurance-Qualité de l’Enseignement Supérieur et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement.



Le projet de décret permettra à l’Autorité Mauritanienne d’Assurance-Qualité de l’Enseignement Supérieur, à l’instar des agences similaires de la sous-région, de pouvoir travailler avec plus d’efficacité, de renforcer les aspects purement scientifiques de son action et d’aligner son organisation.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :



Secrétariat Général de la Présidence de la République



Cour des Comptes



Président de la Chambre des entreprises publiques : Mohameden Ould Bah Ould Hella, précédemment chargé de l’intérim de la même Chambre.



Conseiller du Président de la Cour : Abdallahi Salem Ould Zein, précédemment Commissaire du Gouvernement



Commissaire du Gouvernement : Mohamed Ould Tijani, précédemment Commissaire Adjoint du Gouvernement



Commissaire Adjoint du Gouvernement : Mohamed Yahya Ould Izidbih, précédemment Directeur de l’Administration et des Moyens



Direction de l’Administration et des Moyens



Directrice : Bowba mint El Khaless, précédemment Secrétaire Générale de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou.



Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou



Secrétariat Général



Secrétaire Général : Sidi Maouloud Ould Brahim, précédemment Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication.



Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication



Secrétariat Général



Secrétaire Général : Sidi Ould Moulaye Zein.