Mauritanie : majorité et opposition se concertent en vu d’un dialogue politique et social

ALAKHBAR (Nouakchott) - Des partis de la majorité et de l'opposition mauritaniens ont entamé ce mercredi à Nouakchott des concertations en vu d’établir une feuille de route pour un dialogue politique et social.

Le parti au pouvoir Union Pour la République (UPR) est parmi les formations politiques présentes pour le compte de la majorité.

Parmi les partis d'opposition présents, on note le Rassemblement de Forces Démocratiques (RFD), l'Alliance Populaire Progressiste (APP) et l'Union des Forces du Progrès (UFP).

Sont par ailleurs absents les partis d’opposition Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul) deuxième force politique du pays et l'Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation (AJD/MR).