Mauritanie : L’armée entame des manœuvres militaires ce lundi

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’armée mauritanienne débute ce lundi dans le nord du pays des manœuvres militaires sous le slogan « Zemmour 2 » qui devront se poursuivre jusqu’au 19 mars.

L’exercice militaire entre dans le cadre du renforcement des capacités défensives et offensives de l'armée nationale et de l'harmonisation de ses moyens humains et matériels, a indiqué un communiqué de l’armée diffusé dimanche dernier.

Ces manœuvres permettent aussi de maitriser diverses méthodes de combat classiques et asymétriques, afin d'augmenter le niveau de coordination, de performance et d’interopérabilité entre l'armée de l'air et les unités terrestres.



L'exercice militaire Zemmour 2 vise, en plus, à élever le niveau opérationnel des forces terrestres et aériennes, à renforcer les capacités des commandants dans le domaine de la planification et à obtenir une évaluation précise de l'étendue de la mise en œuvre des tâches.