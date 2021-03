Mauritanie : Lancement de la compétition "BMCI Business Challeng"

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le PDG de la Banque Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI), Moulaye Abass, a donné le coup d’envoi de la compétition entrepreneuriale « BMCI Business Challeng », lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Nouakchott.

BMCI Business Challeng est organisée par la BMCI en partenariat avec la Jeune Chambre de Commerce de Mauritanie (JCCM).

Pour participer à cette compétition il faut :

• Être mauritanien ou résident en Mauritanie

• Avoir 18 ou +

• Avoir un CV actualisé

• Avoir une idée d’affaire claire avec un business plan ou un prototype ou avoir une nouvelle entreprise indépendante en phase de démarrage ou de croissance.

Les potentiels candidats intéressés pourront postuler à partir du 15 mars jusqu’au 02 avril sur le site web suivant : www.bmci-businesschallenge.com.

BMCI Business Challenge est une compétition sélective axée sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Elle vise à accompagner les entrepreneurs dans leur quête de validation de leurs modèles d’affaires tout en leur offrant le financement nécessaire pour lancer et faire progresser leurs entreprises.

Le but est de leur donner l’opportunité de concrétiser ou d'étendre leurs projets. Cette compétition prévoit un programme de formation pratique pour assurer un niveau compétitif égal et élevé dans le but de mener à bien l’initiative.