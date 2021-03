Mauritanie - FAO : Signature d’une convention pour l’acquisition de semences et la lutte contre les déprédateurs

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie et la l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont signé ce lundi une convention d’intervention rapide pour l’acquisition de semences et la lutte contre les déprédateurs en Mauritanie.







Le ministre mauritanien du Développement rural, Dy Ould Zein, et la représentante de la FAO en Mauritanie, Irina Kouplevatskaya-Buttoud ont signé la convention qui s’élève à un montant de 258 000 USD.