Mauritanie : 215 millions MRO de soutien de l’AFD contre la pauvreté

ALAKHBAR (Nouakchott)) - La Mauritanie et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé ce mardi à Nouakchott une convention de financement de 5 millions d’euros (près de 215 millions MRO) pour lutter contre la pauvreté à travers la consolidation des programmes nationaux de filets sociaux.

Le ministre mauritanien des Affaires Économiques et de la promotion des Secteurs productifs Ousmane Mamoudou Kane a déclaré à l’occasion qu’il s’agit du second volet d’une subvention de 10 millions d’euros octroyée par l’AFD, pour renforcer le dispositif du gouvernement mauritanien de filets sociaux au profit des plus vulnérables.

La convention permettra aussi d'appuyer la réponse d’urgence aux chocs climatiques et de doter la Mauritanie d’un dispositif de protection sociale souple capable de s’adapter aux crises, a indiqué l’ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Moulié.