La Mauritanie et le Qatar rétablissent leurs relations diplomatiques

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie et le Qatar ont rétablis le dimanche 21 mars leurs relations diplomatiques, a appris Alakhbr d’un communiqué du Ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur.

Le chef de la diplomatie mauritanienne Ismail Ould Cheikh Ahmed s’est rendu le même jour au Qatar sur invitation de son homologue Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Ben jassem Al Thani, par ailleur, vice-Premier ministre.



« Les deux ministres ont affirmé la volonté de Son AltesseCheikh Temim Ben Hamed Al Thani, Emir de l'Etat du Qatar et de son frère Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République Islamique de Mauritanie de préserver les liens historiques et fraternels entre les deux pays et leurs deux peuples frères ».