Mauritanie : Il faut valoriser la diversité culturelle du pays (Diplomate)

ALAKHBAR (Nouakchott) – L’Ambassadeur du Royaume Uni à Nouakchott Simon Boyden considère qu’il faut valoriser la diversité culturelle en Mauritanie pour assurer que tous les citoyens contribuent à bâtir l’avenir du pays.

« Je crois qu’il ne vaut pas la peine de chercher une identité unique, mais de reconnaître plusieurs identités qui sont toutes mauritaniennes », a déclaré le diplomate dans une interview accordée à Alakhbar à publier prochainement.

Simon Boyden a ajouté : « Je constate qu’après 60 ans d’indépendance et malgré l’accompagnement des agences de développement, la Mauritanie n’est toujours pas arrivée au point où on espérait. Cela mène à la question : Pourquoi pas ? Il y a des richesses – je ne parle pas de ressources naturelles, mais des richesses culturelles et humaines. Je crois qu’il faut valoriser cette diversité culturelle en Mauritanie pour profiter des opportunités économiques, culturelles et sociales et pour s’adapter -si je peux me le permettre- au 21e siècle ».