Le président Ould Ghazouani en visite à Timbédra

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a démarré ce mercredi une visite de travail à Timbédra, une ville de la région du Hodh Ech Chargui.

Le chef de l’Etat est accompagné par une délégation composée de ministres, de responsables de l’Etat et d’hommes d’affaires



- Madame Mariem Mint Dah, Première dame,



- M. Adama Bocar Soko, ministre secrétaire général de la Présidence de la République,



- M. Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et des Secteurs productifs,



- M. Abdsalam Ould Mohamed Saleh, ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie,



- M. Dy Ould Zein, ministre du Développement rural,



- M. Sid’Ahmed Ould Mohamed, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement,



- Mme Mariem Bekaye, ministre de l’Environnement et du Développement durable,



- M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, Directeur de Cabinet du Président de la République,



- M. Mohamed Lemine Ould Abey Ould Cheikh El Hadrami, Chargé de mission à la Présidence de la République



- M. Saleh Ould Dehmach, Chargé de mission à la Présidence de la République,



- M. El Hacen Ould Ahmed, Directeur général du Protocole d’État,



- M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM).