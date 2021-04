Le Ministre de l’Enseignement supérieur en visite à l’institut GEU L’Académie

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le ministre mauritanien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la communication Sidi Ould Salem a effectué jeudi une visite d’information à l’institut supérieur privé GEU L’Académie de Nouakchott.

Le ministre a visité les différentes sections de l’établissement guidée par la directrice générale Muriel Siegenfuhr Limam et les membres du corps professoral.

«L'enseignement à GEU L’Académie est développé sur une approche par Compétences : Axer l’apprentissage sur des mises en situation techniques et/ou professionnelles qui devront permettre à l’étudiant d’aborder un (ou des) métiers dans ses dimensions opérationnelles », Siegenfuhr Limam.

« L’objectif recherché est la reconnaissance des milieux professionnels locaux et nationaux. Cela signifie que les contenus de formation adapter au maximum aux attentes des professionnels », a ajouté la directrice.