ALAKHBAR (Nouakchott) – Au moins 9 personnes ont été blessées "à coup de gourdins et de sabres" lors d’affrontements opposant ce lundi à Kaédi (Sud) des anciens esclaves à leurs ex- maîtres, ont rapporté des sources sécuritaires et locales à Alakhbar.

Les affrontements ont été l'abutissement de plusieurs mois de tention eclatées depuis octobre dernier après qu’un ancien esclave un certain Cheikhna Coulibaly a dirigé pour la première fois la prière à la Mosquée « Zawiya Mpaykaba » située dans le vieux quartier de Ghataga.

Les ex-maîtres qui ont refusé de prier derrière Cheikhna Coulibaly ont tenu le lendemain une assemblée générale au cours de la quelle ils ont demandé à ce dernier « de ne plus diriger de prière sans autorisation.»

Les enceins esclaves ont compris le terme « autorisation » comme "une astuce" pour les empêcher d’officier la prière dans la mosquée en raison de leur statut social.

L’Affaire a été portée devant les pouvoirs publics dans une correspondance en date du 20 novembre 2020 dont Alakhbar a reçu une copie.