Mauritanie : L’affaire de "l’esclave offerte en dot est réelle" (SOS- Esclaves)

ALAKHBAR (Nouakchott) - " L’affaire de l’esclave offerte en dot à Ouadane est réelle et confirmée", a indiqué SOS-Esclaves dans un communiqué parvenu ce mercredi à Alakhbar.

"L’esclave a bel et bien été utilisée lors de l’accord de mariage organisé à Ouadane comme cela est bien documenté par notre point focal d’Atar".

Selon l’organisation, au lendemain des faits rapportés le 28 mars 2021, "une délégation des parents concernés par l’affaire a visité le siège de SOS Esclaves accompagnée de celle qu’ils considèrent comme ‘’ leur esclave’’ reconnaissant d’avoir utilisée la formule que nous avons condamnée et essayant d’expliquer le contexte dans lequel elle a été dite et sa compréhension comme étant un aspect de la tradition"..

L’organisation anti-esclavagiste demande aux autorités compétentes "l’application rigoureuse de la loi et l’entreprise de grandes campagnes de sensibilisation pour déconstruire les mentalités rétrogrades et obscurantistes qui sont encore très ancrées dans les esprits de beaucoup".

SOS Esclaves a ajouté : "Nous allons revoir nos rapports avec la commission nationale des droits de l’homme suite à son communiqué relatif au sujet et appelons toutes les organisations des droits humains à revoir leur rapport avec cette institution dont le rôle n’est pas la dénégation de l’esclavage et la précipitation à faire douter des crimes qui rabaissent la personne humaine et spolient sa dignité".