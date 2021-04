Mauritanie : Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 7 Avril 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de l’Université Islamique d’Aïoun.



- Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou



-Projet de décret portant approbation et déclarant d’utilité publique le plan de lotissement de la zone contigüe au Port de N’Diago dénommée Molly (Commune de N’Diago, Moughataa de Keurmacene, Wilaya du Trarza).



Ce lotissement est destiné à accompagner le développement de l’activité portuaire et à valoriser cette importante infrastructure, dans le but de créer une dynamique économique tout en offrant une possibilité de logement, sur place, aux populations.



A cet effet, le site retenu a été choisi pour sa position particulièrement stratégique et assez surélevé, ce qui le protège des inondations et offre en même temps les conditions écologiques, climatiques et environnementales favorables.



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Port Autonome de Nouakchott dit : « Port de l’Amitié ».



-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration du Centre de Protection et d’Intégration Sociale des Enfants (CPISE).



A la lumière des résultats de la visite effectuée par son Excellence le Président de la République, du 31 Mars au 1er Avril dans la wilaya du Hodh EchChargui , le Conseil des ministres adresse ses vifs remerciements et ses félicitations aux populations de cette wilaya, et celles de la Moughataa de Timbedra en particulier, pour la grande mobilisation et la chaleur de l'accueil qu’elles ont réservé au Président de la République et à la délégation qui l'accompagnait dans cette importante visite.Visite durant laquelle il a supervisé le lancement de la première édition de la Foire Nationale de l’Elevage, annonçant un ensemble de mesures tendant à favoriser le développement harmonieux de ce sous-secteur vital et son intégration à l’économie nationale, en particulier le fonds spécial pour la promotion de l’élevage et deux entreprises publiques qui seront chargées de l’amélioration de la rentabilité de ce secteur et de l’exploitation de ses produits.



A cet égard, son Excellence le Président de la République a instruit le Gouvernement à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide des engagements pris lors de cette visite. Il a par ailleurs engagé les départements concernés à veiller à la stabilité des prix des produits de grande consommation au cours du mois béni du Ramadan.



Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Le Ministre de la Santé a présenté une communication relative au plan d’action pour un approvisionnement pérenne du pays en médicaments et consommables de qualité.



Cette communication propose un plan d’action opérationnel concret, consécutif au choix du Gouvernement relatif à la mise en place d’un système d’approvisionnement unifié, à même d’assurer l’accès à des médicaments et consommables de qualité et à moindre coût sur l’ensemble du territoire national.



La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a présenté une communication relative à la révision de la contribution nationale au titre de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat.



Cette communication vise à tracer une feuille de route pour guider le processus de révision de la contribution nationale au titre de la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat.



Cet exercice sera mené suivant une démarche intersectorielle et inclusive qui devra permettre aux différents secteurs de définir et ou actualiser leur priorités cibles ainsi que les mesures qui seront mises en œuvre en matière d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, à l’horizon 2030.



Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes



Ministère de la Justice



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Khadijetou Mohamed Laghdaf



Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) :Brahim Yakoub Cheikh Sidiya



Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation



Cabinet du Ministre



Conseiller Juridique : Thiam Zakaria



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) :Mbouye Hame Deye Baba



Ministère des Affaires Economiques et Promotion des Secteurs Productifs



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Mohemed Lemine Cheikhna



Ministère des Finances



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Demba Lelech



Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Mohamed Mohamedou



Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et de la Réforme



Cabinet du Ministre



Conseiller Chargé de la Communication : Idoumou Ould Ahmed Mezid, Professeur, précédemment Conseiller Chargé de la Santé Scolaire, en remplacement du professeur Elkory Brahim Sneiba



Conseiller Chargé de la Santé Scolaire : Cheikh Ould Maata, professeur d’enseignement professionnel



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Khoumbara Dah



Administration Centrale



Direction du Patrimoine et de la Maintenance



Directeur : Abdellahi Sao, précédemment cadre au cabinet du Ministre, en remplacement de Vali Nagem, appelé à d’autres fonctions.



Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) :Moustapha Sid’Ahmed.



Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l’Administration



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Mariem Haye.



Ministère de la Santé



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Ousmane Kane



Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Boïboni Ahmed Babou



Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Mohamed Lemine M’Beirik



Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Boye Maaouya Mohamed El Moctar



Ministère du Développement Rural



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Brahim Fall Boubakar



Ministère de l’Equipement et des Transports



Cabinet du Ministre



Conseiller Chargé des Infrastructures : Wane Ousmane, Ingénieur.



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Brahim Ahmed Ethmane



Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Mohamed Yehdhih Sidi Ahmed



Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherches Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Cheikh Ahmed Babou



Ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relation avec le Parlement



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Yacoub Diéwel



Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Salka Mint Souéna



Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Abdellahi Wélé



Ministère de l’Environnement et du Développement Durable



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Dahid El Ghassem Zeine



Secrétariat Général du Gouvernement



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Dramane Seyidi Boubou Camara



Commissariat aux Droits de l’Homme, à l’Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Bounena Abidine



Commissariat à la Sécurité Alimentaire



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Cheikh Tourad Cheikh Ahmed Ebou Elmaali.



Délégation Générale à la Solidarité Nationale et Lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR)



Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) : Ahmedou Hamed.