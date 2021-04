Kaédi : Mise au point de la Zawiya Mpaykaba

ALAKHBAR (Nouakchott) – Les affrontements qui ont provoqué près d’une dizaine de blessés à la mosquée Zawiya Mpaykaba de Kaédi (Sud) ont été le résultat "des agissements d’un groupe dans le dessein de déplacer cet incident sur un autre terrain qui est celui de l’esclavage alors que notre communauté est connue pour l’égale dignité entre tous ses membres", selon une mise au point de la Zawiya parvenue jeudi à Alakhbar.

Selon le communiqué, le vendredi 9 octobre 2020 "à l’absence de l’Iman au moment de la prière de l’Ichaa, l’ordre a été donné par le représentant du khalif Yacouba Paly Kaba Diakité chef de la communauté Paly Kaba à une personne choisie dans l’assemblée pour diriger la prière, comme cela peut arriver en pareilles circonstances".

"Pendant que l’Imam désigné s’apprêtait à faire le Takbir El Ihram, soudain, un autre, en l’occurrence Monsieur Cheikhna COULIBALY, venu de l’arrière, se substitue de force à l’Imam désigné pour conduire de son propre chef la prière".

"Le Chef de la communauté a usé de son autorité morale pour convoquer Monsieur Cheikhna COULIBALY dans une assemblée (Hadara), où il lui a été rappelé la place et l’importance de la discipline de groupe et de l’ordre en toute chose".

"Depuis, l’auteur de l’acte et ses soutiens en groupe organisé, se livrent à des actes de provocation qui se traduisent par des prières parallèles et à une campagne d’incitation à la violence. Ils ont rapidement mis à exécution leurs menaces en s’attaquant violemment à des personnes et à des biens en laissant derrière plusieurs blessés dont des cas très graves".

