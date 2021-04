Association "Mains de la Fraternité” : Ouverture de la Saison 2 de fraternité

ALAKHBAR (Nouakchott) - L'Association "Mains de la Fraternité" a lancé vendredi à Nouakchott sa deuxième Saison de fraternité.

L’événement un symposium scientifique, une chaire publique, une soirée culturelle dans l'espace et des ateliers de discussion sur des thèmes liés à fraternité et à la cohésion sociales

« Notre message commun est de faire de ces jours une école ouverte pour diffuser les leçons de fraternité et les significations de la piété partout, dans nos forums, nos maisons et nos lieux de travail. Et en particulier nous comptons sur tous les chevaliers de la parole prononcée ou écrite par les imams, les poètes et les blogueurs, car le message Leur message et ils sont les mieux à même de le transmettre », a le président de l’Association Imam Abdoulaye Sarr.

« C'est une autre étape de notre voyage commun vers notre noble objectif que notre vraie religion a dessiné pour nous, a aouté l’imam. C'est la fraternité de foi qui s'installe dans les âmes".