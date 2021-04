La Mauritanie reçoit un don de 70.000 doses du vaccin AstraZeneca

ALAKHBAR (Nouakchott) - La Mauritanie a reçu ce mercredi 69 500 doses du vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 expédiées via le Mécanisme COVAX, un partenariat entre la CEPI, GAVI, l’UNICEF et l’OMS, selon un communiqué de l'Unicef parvenu à Alakhbar.

Les vaccins sont destinés dans un premier temps aux groupes prioritaires à savoir les plus de 75 ans, les malades chroniques de plus de 60 ans, les malades souffrants d’insuffisance rénale, le personnel de santé et le personnel aux points d’entrée du pays.

« Ces vaccins permettront de poursuivre les efforts de riposte à la COVID-19 de la Mauritanie, en élargissant l’accès à la vaccination à d’autres groupes prioritaires », a déclaré le Dr Dia, représentant par intérim de l’OMS Mauritanie.

La livraison de ces vaccins marque une étape importante pour le Mécanisme COVAX, dans le cadre d’un effort inédit visant à fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 d’ici la fin 2021.

Le Mécanisme COVAX est codirigé par GAVI (l’Alliance du Vaccin), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), qui travaillent en partenariat avec l’UNICEF ainsi qu’avec la Banque mondiale, les organisations de la société civile, les fabricants, entre autres.

A ce jour, la Mauritanie compte officiellement 18035 cas confirmés de covid-19 dont 450 décès et 17373 guérisons.