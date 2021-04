Mauritanie : lancement d’une campagne de communication sur l’importance de la pêche artisanale

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère mauritanien des Pêches et de l’Économie Maritime lance à partir du jeudi 15 avril une campagne de communication nationale baptisée « Houtna » sur l’importance de la pêche artisanale en plusieurs langues (arabe, pulaar, soninké, wolof), selon un communiqué parvenu ce mercredi à Alakhbar.

L’bjectif est d’informer la population des apports nutritionnels des poissons mauritaniens, de changer les habitudes alimentaires de la population, de revaloriser l’image de certains produits halieutiques stéréotypés et de cibler tout particulièrement la population dont le niveau de vie est faible et la sécurité alimentaire fragile.

La campagne a été développée par la composante du programme Promopêche mise en œuvre par la société allemande de coopération internationale (GIZ) sous l’initiative spéciale ‘Un seul monde sans faim’ (SEWOH) cofinancée par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement de l’Allemagne (BMZ) et par l’Union européenne (Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique).

La marque « Houtna »; حوتن: affirme l’importance de la pêche artisanale et de ses produits pour l’économie (création d’emplois et de revenus) et l’identité mauritaniennes (culture et patrimoine.)