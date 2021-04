LANCEMENT D’UNE CAMPAGNE NATIONALE DE COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA CONSOMMATION DU POISSON EN MAURITANIE

Dans le cadre de la composante GIZ-SEWOH du Programme Promopêche, financé par l’Union européenne et le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), le Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime lance la campagne de communication nationale baptisée « Houtna ».

Avec des produits locaux et frais, le secteur de la pêche joue un rôle important en Mauritanie dans la lutte contre la malnutrition et l’insécurité alimentaire. Mais la contribution de ce secteur à la consommation nationale reste limitée au regard de son potentiel et des besoins des populations mauritaniennes en situation d’insécurité alimentaire. Face à ce constat, cette campagne de communication a été élaborée pour valoriser les atouts de ces produits de la pêche artisanale et encourager leur consommation.

Cette campagne nationale à long terme vise ainsi à :

• informer la population des apports nutritionnels des poissons mauritaniens ;

• changer les habitudes alimentaires de la population ;

• revaloriser l’image de certains produits halieutiques stéréotypés ;

• cibler tout particulièrement la population dont le niveau de vie est faible et la sécurité alimentaire fragile.

Déclinée en plusieurs langues (arabe, pulaar, soninké, wolof), elle comprend la création d’un label, un visuel, un film institutionnel, un spot télévisé musical, des spots radio et des capsules culinaires présentant des idées de préparation de divers plats à base de poissons accessibles en termes de disponibilité et de prix sur le marché local.

La campagne sera diffusée à partir du 15 avril à la radio (90 passages), à la télévision (260 passages) et fera l’objet d’une campagne d’affichage (15 panneaux pendant 3 mois).

Des capsules culinaires seront diffusées sur les réseaux sociaux.

Un contact direct avec les populations sera établi avec la distribution de flyers, de tee-shirts et de casquettes.

Le logo et le slogan « Houtna / Notre poisson » introduisent la notion de « label » national pour ces produits de la pêche artisanale et sous-tendent l’idée que ce poisson est bon pour la santé.

La marque « Houtna »; حوتن: affirme l’importance de la pêche artisanale et de ses produits pour l’économie (création d’emplois et de revenus) et l’identité mauritaniennes (culture et patrimoine.)

Le visuel veut transmettre l’idée de la fierté nationale, de la fraîcheur, des valeurs nutritives et de la disponibilité de ces produits.