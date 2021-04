Décès du Maréchal du Tchad : le Président mauritanien présente ses condoléances

ALAKHBAR(Nouakchott) - Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présenté mardi ses condoléances à la famille du président Idriss Deby itno, au peuple et aux autorités de la République sœur du Tchad.

« Le Président Idriss Deby Itno a activement contribué aux efforts visant à instaurer la stabilité et la sécurité dans la région sahélienne ainsi qu’à l’échelle de notre continent africain», a déclaré le chef de l’Etat mauritanien.

« Le Gouvernement et le peuple mauritaniens demeurent plus que jamais attachés au partenariat et à la coopération entre les Etats de la sous-région, en particulier au sein du G5 Sahel, pour faire prévaloir la paix, la sécurité, la stabilité et le respect de la légalité constitutionnelle dans nos états »,

Le Maréchal du Tchad est décédé mardi à l’âge de 68 ans « des suites de ses blessures au front » a annoncé le Conseil militaire de Transition qui l’a remplacé et qui est présidé par son fils de 37 ans le Général de l’armée Mahamat Idriss Déby.

Après 30 ans de pouvoir le Maréchal du Tchad venait d’être déclaré vainqueur du scrutin présidentiel du 11 avril avec 79,32 % des votes, par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).