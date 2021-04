COVID-19 : La Mauritanie reçoit un don allemand de 70.000 tests PCR

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Allemagne a offert à la Mauritanie un don de 70.000 tests PCR et 35.000 kits d’extractions manuelles (antigéniques) pour soutenir les efforts des institutions sanitaires du pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19, selon un communiqué de l’Ambassade d’Allemagne parvenu jeudi à Alakhbar.

Le don, financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), a été remis au ministère mauritanien de la santé par une délégation d’experts de la GIZ, de la fondation Charité Berlin, Robert-Koch-Institut et de Friedrich-Löffler-Institut en visite en Mauritanie du 19 au 23 avril.

Les échanges intensifs entre les experts allemands et mauritaniens ont été couronnés par un transfert de connaissances des deux côtés. Et cela afin de permettre aux laboratoires officiels visités de mieux diagnostiquer les maladies infectieuses à long terme et d'être mieux préparés aux éventuelles pandémies futures.

L'ambassadrice d’Allemagne en Mauritanie Gabriela Linda Guellil avait assisté le 14 avril dernier, aux côtés de ses homologues européens, à la remise du premier lot de 69.600 doses du vaccin anti-covid-19 AstraZeneca dans le cadre de l’initiative COVAX.

Gabriela Linda Guellil avait également présidé le 29 août 2020 à la remise , d’un lot médical comportant 15.000 tests de confirmation de la covid-19, premier don de la République fédérale d’Allemagne à la Mauritanie.