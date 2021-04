Lettre ouverte au Directeur Général de la BPM

Nouakchott le, 20/08/2018

A

Monsieur le President Directeur Général de la Banque Populaire de Mauritanie

N° 20180820-005

Objet : Demande de financement d'équipements hospitaliers ; Montant 47.7 Millions mru

Monsieur,

L’Hôpital Communautaire de Ouadane (HCO) est un établissement hospitalier humanitaire. Son objet est de fournir les soins médicaux et les services associés d’assistance et d’éducation sanitaire au bénéfice des populations nécessiteuses sur l’ensemble de l’étendue du territoire nationalsans distinction d’origine sociale et / ou régionale.

La commune de Ouadane abrite plus de 5.000 habitants avec un taux d’accroissement annuel estimé à 2%. Un cinquième de cette population (un peu plus de 1000 personnes) est répertorié comme pratiquant, encore, un mode de vie nomade. La population sédentaire est inégalement repartie dans 9 localités, avec une forte concentration à Ouadane ville (2300 personnes) et à Tenlabbe (700 personnes).

Une forte proportion de femmes caractérise la structure de la population. Celle-ci se distingue, aussi, par le grand nombre de personnes âgées et des enfants. Finalement, cette structure sociale de la population est caractéristique de la pauvreté, voire de l’extrême pauvreté.

L’Hopital Communautaire de Ouadane construit suivant les normes internationales et en concertation avec l’Etat Mauritanien, se justifie par le besoin des populations locales à accéder aux services de santé qui sont rendus difficiles par l'éloignement et l'enclavement des localités de la Moughataa, lié à un réseau routier vétuste. Le plus proche hôpital se situe à 180 kilomètres à travers une piste en terre. Tout comme cet hôpital permettra d'assurer la sécurité sanitaire dans une zone à fort potentiel touristique et où les étrangers pourront bénéficier d'un service de santé de proximité en cas de besoin.

Pour la bonne fin de ce projet, Nous sollicitons un prêt sur 10 ans avec 3 ans de différés pour l’acquisition des équipements de l'hôpital, pour une enveloppe de 47.7 milliond mru (Voir liste jointe).

Vous aurez plus d’informations sur le projet et ses composantes dans le dossier joint à la présente requête.

Tout en espérant une suite favorable à notre demande, veuillez agréer l’expression de notre haute considération.

HOPITAL COMMUNAUTAIRE DE OUADANE

PJ :

- Liste des équipements

- Plans de l’hôpital de Ouadane

- Présentation de l’Hôpital Communautaire de Ouadane