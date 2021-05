Des parlementaires portent plainte contre l’ex-président Aziz pour "diffamation"

ALAKHBAR (Nouakchott) - Des parlementaires mauritaniens ont déposé ce lundi devant le tribunal de la wilaya de Nouakchott – Ouest une plainte pour diffamation contre l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz.

La plainte a été déposée par trois avocats représentant les parlementaires à savoir maîtres Mohammadi Baba, Mohamed Ould Ely et Diagana Ibrahima.

Les députés concernés disent avoir été "accusés" par l’ex-président lors d’une récente sortie médiatique "d’avoir perçu 300 millions d’ouguiyas anciennes pour approuver la création de la Commission d'Enquête Parlementaire".

Un rapport de la même commission d’enquête parlementaire a cité l’ex-président et plusieurs de ses collaborateurs dans une affaire de détournement de fonds publics et de mal gouvernance durant le pouvoir de Mohamed Ould Abdel Aziz de 2008 et 2019.