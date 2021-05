Le parti UPR lance une campagne de solidarité au peuple palestinien

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Parti Union Pour la République a lancé ce lundi une campagne de solidarité au peuple palestinien « qui est en train de vivre une des situations les plus dramatiques de son existence », a confié à Alakhbar le secrétaire général du parti Fall guisséli.

"Le bombardement de Gaza se poursuit pour détruire les habitations des populations paisibles. On bombarde des femmes et des enfants. En tant que parti de l’Union Pour la République nous nous mettons debout comme un seul homme pour dire non à l’agression sioniste", a ajouté Nguisséli.

"C’est une campagne de collecte que nous somme en train de mettre en œuvre. Elle va toucher toutes nos forces vives : du citoyen modeste jusqu’au responsable le plus élevé. C’est une solidarité au peuple palestinien atteint dans sa cher et dans sa dignité"

Les secrétaire général a souligné par ailleurs que "L’Union Pour la République est un parti contre l’injustice, un parti de masse et un parti qui est proche des opprimés".