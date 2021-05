Mauritanie : Naissance d’un collectif contre la corruption

ALAKHBAR (Nouakchott) – Un nouveau « Collectif pour la lutte contre la corruption et la restitution des biens mal acquis », a été lancé dimanche à Nouakchott.

Le Collectif appelle, selon Moctar Mamadou Diallo du Bureau Exécutif, à durcir la répression à l’encontre de la criminalité économique et financière et à encourager les efforts de la Société civile dans la lutte contre la corruption.

Moctar Mamadou Diallo demande aussi aux autorités et aux populations mauritaniennes de soutenir les démarches entreprises par le Collectif dans la restitution des biens mal acquis et contre la corruption et l’impunité en matière de criminalité financière.

Maître Ly Seydou, membre des Avocats de la Société civile, a ajouté que « la corruption accroit la pauvreté, entrave la bonne marche des services publics et empêche le développement tant social qu’économique. C’est pour ces raisons que la lutte contre la corruption doit être un axe fondamental dans la vie d’une nation »

Me Ly, dont l’organisation est membre du nouveau collectif, indique que les medias doivent travailler à côté de la Société civile pour sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur la problématique de la corruption.

Le Collectif pour la lutte contre la corruption et la restitution des biens mal acquis regroupe plusieurs organisations de la Société civile.