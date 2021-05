Mauritanie : Plus de 720 millions MRO versés par un ministère à une société « fictive »

ALAKHBAR (Nouakchott) - Le Ministère des Finances a restitué plus de 720 millions d’anciennes ouguiyas qui avaient été versés à une société dénommée “Komunik" par les services du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l’information et de la Communication, selon des documents obtenus par Alakhbar.

Komunik est une société « fictive », selon des sources d'Alakhbar au sein de la Direction Générale des TICs qui relève du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de l'Information et de la Communication.

La somme de 72.094.218,12 MRO a été versée le 06 mai 2021 sur le compte n° 0012510043 de Komunik à la Banque El Amana à Nouakchott dans le cadre d’un contrat de prestation de divers services au profit de la Direction Générale des TICs.

Les 720 millions constituent en effet une première tranche du montant global du contrat qui s’élève à 2,3 millions de Dollars américains.

En échange, Komunik (qui fait office d’intermédiaire entre le géant américain Microsoft et l’Etat mauritanien depuis plusieurs années) devaient offrir des formations à la Direction Générale des TICs et lui octroyer des noms de domaine Internet et des messageries web.

Dans une correspondance en date du 10 mai 2021, le Ministère des Finances a demandé au PDG de la banque El Amana Ahmed Salem Ould Bouna Moctar (Voir photo dessous) de restituer la somme en question sur le compte n° 32110001 à la Banque Centrale de Mauritanie (BCM).

Des documents obtenus par Alakhbar attestent qu’en 2015 la société Komunik avait obtenu de la Direction générale des technologies de l'information et de la communication un autre contrat d’un montant de 1,5 milliard d’anciennes ouguiyas en échanger d’offrir 3000 licences d'utilisation de Microsoft à la Direction Générale des TICs.

Les tentatives d’Alakhbar de joindre le directeur général des TICs Mohamed Emine Ould Salehi sur son numéro 2040**** et la société Komunik sur le numéro 4697**** qui figure dans les contrats concernés ont été vaines.

Alakhbar cherchait à comprendre les raisons de la restitution de la somme des 720 millions d’anciennes ouguiyas et à identifier les prestations de service justifiant le paiement de ce montant à Komunik.