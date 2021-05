Mauritanie : L’OIM lance une campagne de sensibilisation sur la migration irrégulière

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a lancé, ce lundi à Nouakchott, le projet « Informer sur les risques de la migration irrégulière et promotion d’une migration sûre par le renforcement de l’engagement communautaire en Mauritanie », dit « Aware Migrants » (‘Migrants Conscients’)

Le projet, financé par le Ministère de l’Intérieur de l’Italie, dans le cadre du programme RDPP, a été lancé par le Chef de Mission de l’OIM Mauritanie Boubacar Seybou, en présence du Directeur général de l’Administration territoriale Mahi Hamed, des représentions diplomatiques et des communautés migrantes en Mauritanie.

Selon un communiqué parvenu à Alakhbar, Aware Migrants vise à promouvoir à la fois la diffusion d'informations et la cohésion sociale pour créer des environnements plus résilients pour les migrants en situation vulnérable et les communautés touchées.

Le projet entend faciliter le dialogue communautaire par la mise en place d'un réseau de mobilisateurs communautaires et de volontaires pour interagir avec les migrants et accéder aux communautés locales et les points d'information pour les jeunes.

Une réunion de réflexion a suivi la cérémonie de lancement pour présenter les différentes composantes du projet aux parties prenantes locales ainsi que les grandes lignes d’une prochaine campagne de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière.

Le gouvernement italien a initié, depuis 2016, le projet ware Migrants qui est mis en œuvre avec le soutien de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Afrique du Nord et de l'Ouest.

En Mauritanie des différents groupes de discussions et groupes de travail ont été organisés avec les communautés migrantes de Nouakchott et Nouadhibou depuis mars 2021. Certains représentants de ministères, d’ONG, de journalistes, mais aussi d’ambassades et consulats des pays de la région pour présenter le projet et recueillir des avis et conseils de ceux impliqués dans la cause.