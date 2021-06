"Nouakchott Music Action" lance un projet d’appui à l’émancipation de la femme

ALAKHBAR (Nouakchott) - L’association "Nouakchott Music Action" a lancé ce mardi le projet "Dimension Femme au Musée des Humanités Numériques" pour soutenir l’émancipation sociale, économique et culturelle de la femme.

Le projet va offrir des formations sur la créativité et son impact social et sur la production d’outils de plaidoyer (Chanson, peinture, théâtre, arts urbains et autre supports), ont indiqué les promoteurs lors d’une conférence de presse tenue lundi à Nouakchott.

Nouakchott Music Action devra également, dans le cadre du projet, initier les femmes sur la thématique du Projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l’égard des femmes et des filles.

Le projet "Dimension Femme au Musée des Humanités Numériques" est financé par l'Institut Français de Paris Paris-IF avec l'appui technique de l'Institut français de Mauritanie pour une durée d’un mois qui sera bouclée par une exposition de capitalisation des résultats.